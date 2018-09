Angelina Jolie heeft rol in boekverfilming van wraakthriller The Kept

Filmproductiebedrijf Imperative Entertainment heeft de rechten verworven om het boek te verfilmen, schrijft Variety maandag. Scenarist Alice Birch schrijft het script.

Het verhaal van The Kept speelt zich af in de winter van 1897 en draait om een drietal moordenaars dat een gezin uitmoordt. Wanneer het personage Elspeth Howell (rol van Jolie) thuiskomt, ziet zij dat haar echtgenoot en vier van haar kinderen zijn vermoord.

Ze ontdekt dat haar vijfde zoon zich schuilhoudt en dus nog in leven is. De moeder en zoon gaan vervolgens op zoek naar de moordenaars om wraak te nemen.

Het boek, geschreven door James Scott, kwam in 2014 uit. De Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Verborgen.

Jolie is binnenkort te zien in het vervolg op de Disneyfilm Maleficent en is momenteel bezig met de opnames van Come Away, waarin de actrice te zien is naast acteur David Oyelowo.