Nieuw seizoen van comedyserie Kees en Co

Dat beweert Albert Verlinde maandag in gesprek met Edwin Evers in diens ochtendshow op Radio 538, wat wordt bevestigd door RTL en Videoland.

De serie was acht seizoenen en bijna honderd afleveringen lang een groot succes op RTL en nog steeds op streamingdienst Videoland, waar het een van de best bekeken series is. Mede daarom is besloten om Kees en Co nieuw leven in te blazen.

Simone Kleinsma, die de hoofdrol speelde in de acht seizoenen die destijds werden gemaakt, keert opnieuw terug in de comedyserie. "Het wordt een geheel nieuwe serie", vertelt de actrice in RTL Boulevard. "Alleen Kees keert terug, daaromheen komen geheel nieuwe karakters." De volledige cast wordt later bekendgemaakt.

Kleinsma (60) verheugt zich erop om de rol weer te spelen. "Kees staat dicht bij me. Ze is iets chaotischer dan ik, maar ik trek deze jas graag weer aan. Wel een iets oudere jas."

Kleinsma speelde in Kees en Co de rol van Kees Heistee, een getrouwde vrouw met twee kinderen. Haar echtgenoot werd gespeeld door acteur Rik Hoogendoorn, maar zijn personage overleed in de serie. Het personage van Kleinsma kreeg in de serie een nieuwe vriend, gespeeld door Victor Löw. Andere rollen waren er voor Esther Roord als buurvrouw Sonja en Nikkie Plessen en Sascha Visscher, die de kinderen van Löws personage speelden.

Kees had zelf ook twee kinderen, Anne en Rudie, met haar overleden man Ben. De kinderen, rollen van Amber Teterissa en Robin Tjon Pian Gi, verdwenen echter buiten beeld.