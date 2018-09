Daarin stond hij tegenover Ian McShane die de rol van de antiekhandelaar en parttime detective Lovejoy vertolkte.

In het verleden speelde Sutton onder meer ook rollen in films als The Pink Panther Strikes Again, George and Mildred, Crossplot en Trail of the Pink Panther. Ook speelde hij veel gastrollen in televisieseries, waaronder in The Saint, The Avengers, en EastEnders.

Sutton overleed aan de gevolgen van kanker.