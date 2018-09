Deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Series

Inmiddels staat alweer het vijfde seizoen van de serie BoJack Horseman op Netflix. Hoewel BoJack in de jaren '90 het meest geliefde sitcom-paard ter wereld was, spendeert hij nu zijn dagen als eenzame dronkaard. Ook al moet je wellicht even wennen aan het feit dat je als volwassene naar een tekenfiguur-paard zit te kijken: de serie is mateloos populair en enorm grappig (en hier nog acht andere redenen om deze serie niet over te slaan).

Naast deze tekenserie, heeft Netflix afgelopen week nog een aantal teken/animatie-series toegevoegd. Zo kun je nu kijken naar het eerste seizoen van Last Hope, waarin je wetenschapper Leon Lau volgt die na een mislukte proef bijna de gehele mensheid uitroeide.

Ook het eerste seizoen van De Drakenprins staat nu op Netflix. Hierin werken twee prinsen en een elf samen om vrede te stichten in hun oorlogvoerende landen. Ook voor de allerjongsten onder ons is er genoeg leuks toegevoegd. Zet bijvoorbeeld eens het eerste seizoen van de muzikale serie Super Monsters Monster Party aan, of het derde seizoen van Angry Birds Toons.

Compleet á la House of Cards volg je in het tweede seizoen van Ingobernable de first Lady van Mexico. Wanneer ze het vertrouwen in haar man verliest, moet ze alles op alles zetten om een duistere waarheid te achterhalen. Ook het tweede seizoen van de supernatuurlijke/western/horror-serie Wynonna Earp staat nu op Netflix, waarin Wynonna op een haast onmogelijke missie is om de wereld van demonische geesten te bevrijden. Voor wat lichter vermaak kijk je het tweede seizoen van de satirische serie American Vandal, waarin het true crime-genre op de hak genomen wordt.

Ben je een fan van het reality-genre? Dan kun je nu kijken naar het derde seizoen van de ontwerp-wedstrijd The Great Interior Design Challenge of het tweede seizoen van Big Dreams Small Spaces. Daarnaast worden er in Car Masters: Rust to Riches oude autowrakken onder handen genomen. Sportfans kijken naar het eerste seizoen van Boca Juniors Confidential, waarin je een exclusief kijkje achter de schermen van de legendarische Argentijnse voetbalclub krijgt.

Films

De prachtige (en met twee Oscars bekroonde) Disney-film Coco staat nu op Netflix. Coco gaat over de jonge Miguel die per toeval in het dodenrijk belandt. Hier gaat hij op zoek naar zijn muzikale familiegeschiedenis.

In de nieuwe Netflix-film The Angel legt een Egyptische ambtenaar, gespeeld door Marwan Kenzari, in tijden van oorlog contact met Israël. Dat leidt tot een duister spionagespel met een hoge inzet. Of kijk de Netflix-film Sulla Mia Pelle, over het waargebeurde verhaal van één van de meest controversiële rechtszaken in Italië ooit.

Ook nieuw is de romkom Valentine's Again, waarin een vrouw elke dag wakker wordt op Valentijnsdag tot ze de ware ontmoet. In The Land of Steady Habits gaat een werkloze, gescheiden man op een onhandige maar hartverscheurende zoektocht naar geluk. Als je van deze films houdt, moet je ook zéker deze vijf romcoms op Netflix op je kijklijst zetten.

