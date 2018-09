Recensieoverzicht: The Predator 'drukt op juiste knopjes'

De Telegraaf - drie sterren

"The predator drukt veelal op de juiste knopjes. Regisseur Shane Black (Kiss kiss bang bang, Iron Man 3) kiest daarbij niet voor koortsachtige spanning, maar voor dwarse humor en voor spetterende gruwelen. De afgehakte ledematen vliegen in het rond, overgoten door een heroïsch sausje. Fans van bloederig vermaak met een knipoog worden door de makers van deze film dan ook op maat bediend."

AD - vier sterren

"De genetisch verbeterde ruimtekrijgers zijn gevaarlijker en slimmer dan ooit tevoren. Deze uiterst vermakelijke popcornfilm heeft alles wat je verwacht van dit genre, dat niet al zwaar tilt aan geloofwaardigheid of gelaagde personages. "

NRC - drie sterren

"De vierde predatorfilm is gemaakt door Shane Black, die als acteur een bijrol had in de eerste Predator. Black (Lethal Weapon, Iron Man 3) combineert actie met humor, al blijft het de vraag hoe grappig de soldaat met Tourette is. Een assertieve evolutionair biologe speelt een belangrijke rol, wat de filmreeks de eenentwintigste eeuw intrekt. De poging om PTSS, tourette en asperger in de plot te verweven verdient lof, maar is niet altijd even geslaagd."

De Volkskrant - drie sterren

"De actie wordt richting het slot wat repetitief en de humor is niet altijd even scherp, maar de onnadrukkelijke wijze waarop Black zijn personages door de film laat rommelen – zelfs de verplichte choppa-referentie voelt nauwelijks geforceerd – resulteert in aangenaam onnozel filmvertier met een eigen smoel."

Trouw - twee sterren

"Het is allemaal best vermakelijk voor liefhebbers maar het verhaal kun je vergelijken met kleffe patat: smakeloos en na een uur heb je weer honger. De film verdient trouwens wel een Oscar voor Meest-omslachtige-manier-om-het-klimaatprobleem-een-scenario-in-te-fietsen."

