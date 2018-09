Barry Atsma wint grote acteerprijs voor Duitse serie

Dat melden Duitse media.

In de serie speelt Atsma een beruchte bankier die bekendstaat om zijn hoge winsten en risicovolle beleid. De acteur was een van de drie genomineerden in de categorie beste mannelijke hoofdrol.

De Nederlander was niet de enige acteur uit de serie die werd bekroond; ook zijn tegenspeelster Paula Beer kreeg een prijs. Zij werd bekroond tot beste actrice.

Atsma keer terug in tweede seizoen van hitserie

Bad Banks oogstte dit jaar veel succes in Duitsland. De serie is onlangs ook aangekocht door de NPO. Het tweede seizoen is in de maak.

Atsma is op dit moment op NPO te zien in het tweede seizoen van hitserie Klem. Daarnaast draait in de bioscopen nog steeds zijn film Bankier van het Verzet, die dit jaar Nederland vertegenwoordigt bij de Oscars.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!