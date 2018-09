Recensieoverzicht: Nieuwe versie Papillon 'grijpt nergens naar de keel'

AD - 3 sterren

"De nieuwe Papillon is geen beroerde film, zeker voor wie de eerste filmversie niet kent. Maar de hoofdrolspelers hebben niet de impact van hun voorgangers. Hoewel Hunnam (Charlie, red.) een heel eind komt met zijn intense vertolking die ook wel respect afdwingt. Zijn tegenspeler Rami Malek als Dega komt minder goed voor de dag. De Nederlander Yorick van Wageningen heeft een belangrijke bijrol als de gevangenisdirecteur die hij met de juiste dosering arrogantie vertolkt."

NRC - 3 sterren

"Michael Noer brengt de modder, vochtigheid en hitte kleurrijk en bedreigend in beeld; je lijkt de klamme aarde tijdens ontsnappingspogingen haast te ruiken. Hunnam, die de rol overneemt van Steve McQueen in de originele film, speelt de aftakeling tijdens zijn isolatie overtuigend. De herinnering dat dit kamp echt heeft bestaan - iets waar foto's aan het slot extra aan herinneren - maakt een remake op zich relevant. Jammer genoeg voelt het alsof meer aandacht is besteed aan het opnieuw tot leven wekken van historische beelden (of die uit de originele film) dan aan de uitwerking van de karakters."

de Volkskrant - 3 sterren

"Nergens vergeet je dat Papillon groter en meeslepender had kunnen zijn. De reden dat het verhaal zo populair is, is omdat het groter is dan alleen de gebeurtenissen. Al die vluchtpogingen - hoe hopeloos ze ook lijken - zeggen iets over het ontembare verlangen naar vrijheid. Over hoop als overlevingsmechanisme, over menselijkheid in onmenselijke omstandigheden. Dat valt wel te beredeneren bij deze versie van Papillon, maar het grijpt nergens naar de keel. Desondanks: een goed verhaal blijft het natuurlijk."

