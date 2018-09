Belangrijk personage sterft in tiende seizoen Modern Family

"We behandelen de dood, iets waar families in het dagelijks leven ook mee te maken hebben. Op televisie is dat lastig, want het is een zwaar onderwerp. Maar het zou ongeloofwaardig zijn als we deze familie daar niet mee laten omgaan", aldus bedenker Christopher Lloyd in gesprek met Entertainment Weekly.

De maker van de populaire serie noemt het personage "belangrijk", maar wil niet kwijt of het daadwerkelijk een van de hoofdrolspelers is. Wel maakt hij duidelijk dat het overlijden van het personage een grote impact zal hebben op de serie. "Het is een verhaallijn die in meerdere afleveringen terugkomt."

Na het tiende seizoen van de serie die om de familie Pritchett draait, verlopen de contracten bij de Amerikaanse televisiezender waar de serie wordt uitgezonden en de contracten van de hoofdrolspelers. Of er een elfde seizoen komt, is nog niet zeker.

"Iedereen wil het graag, maar er zijn ook wat ingewikkelde dingen die erbij komen kijken. Het mag echter niet te lang duren, dus er is wel wat haast bij. Ik hoop niet dat dat ervoor zorgt dat we moeten stoppen. Ik denk dat de kans dat we doorgaan redelijk is en hoop er vooral op", aldus Lloyd.

Modern Family wordt in Nederland uitgezonden bij Comedy Central en is te zien op Netflix.