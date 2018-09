Breaking Bad-acteur Aaron Paul krijgt rol in derde seizoen Westworld

De 39-jarige acteur won drie Emmy's voor zijn vertolking van Jesse Pinkman in Breaking Bad. In The Path speelde Paul de rol van Eddie Lane, vader in een gezin dat wordt opgenomen in een religieuze sekte.

De serie werd veel geprezen om het acteerwerk van Paul en zijn collega's Hugh Dancy en Michelle Monaghan. Het is nog niet bekend welke rol hij gaat vertolken in Westworld, de serie die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1973 van Michael Crichton

Westworld, met een belangrijke rol voor de Nederlandse actrice Katja Herbers, speelt zich af in een futuristisch themapark dat wordt bewoond door androids (op mensen lijkende robots). Behalve Herbers zijn ook Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright en James Marsden in de serie te zien.

Wanneer de derde reeks wordt uitgezonden, is nog onduidelijk.