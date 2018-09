Actrice Viola Davis heeft spijt van rol in boekverfilming The Help

De actrice vindt achteraf dat de film de positie van vrouwen met een donkere huidskleur niet goed heeft neergezet. The Help draait om een paar Afro-Amerikaanse vrouwen die werkzaam zijn als hulp bij gezinnen met een lichte huidskleur.

"Na het maken van de film had ik het gevoel dat de stemmen van de huishoudelijke hulpen uiteindelijk niet goed te horen waren", stelt Davis in gesprek met The New York Times.

"Ik ken Aibileen (het personage dat David vertolkte, red.) en ik ken Minny (gespeeld door Octavia Spencer, die een Oscar won voor haar bijrol, red.). Ze herinneren mij aan mijn oma, mijn moeder. In de film komt niet naar voren hoe het anno 1963 voor mensen met een donkere huidskleur voelde om te werken voor mensen met een lichte huidskleur.''

Desondanks is Davis wel dankbaar voor de band die zij heeft opgebouwd met de andere actrices uit de film. Naast Davis waren onder anderen Spencer, Emma Stone en Jessica Chastain in de film te zien.

"De vriendschappen die zijn ontstaan, zullen de rest van mijn leven blijven bestaan", zegt Davis. "Ik heb het heel leuk gehad met de actrices, het zijn geweldige vrouwen."

The Help is de verfilming van de gelijknamige roman geschreven door Kathryn Stockett, die uitkwam in 2009. In Nederland werd het boek uitgebracht onder de titel Een keukenmeidenroman.