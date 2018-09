'Henry Cavill stopt als Superman'

Dat melden ingewijden aan The Hollywood Reporter. Filmmaatschappij Warner Bros zou geen toekomstige films meer maken waarin Superman aan bod komt.

Het was de bedoeling dat Cavill, onlangs te zien in Mission: Impossible - Fallout, een kleine rol als Superman zou spelen in de komende superheldenfilm Shazam!. Deze onderhandelingen vonden echter geen doorgang door de drukke agenda van de acteur en dit zou als gevolg hebben dat Cavill ook in toekomstige projecten niet meer te zien is in de rol van de superheld.

Warner Bros is momenteel bezig met het nieuwe project Supergirl, over de gelijknamige tienersuperheldin. Superman komt voor in deze film, maar het personage is in het verhaal nog een tiener, dus kan hij niet worden vertolkt door Cavill.

Cavill speelde Superman in Man of Steel (2013), Batman v. Superman (2016) en in de vorig jaar verschenen superheldenfilm Justice League.