Glenn Helder bemoeide zich bij eerste film met 'voetbaltechnische dingen'

In Catacombe speelt de voormalig The Opposites-rapper Willem de Bruin voetballer Jermaine Slagter die door gokschulden in de problemen komt en met matchfixing te maken krijgt. Helder is als assistent-trainer te zien.

"Ze hebben me, ook al was mijn rol maar klein, bij heel veel betrokken. En ik heb me ook bemoeid met voetbaltechnische dingen, hoe dat goed in beeld kon worden gebracht in de film", aldus Helder in gesprek met Het Parool.

Hoewel de oud-international zelf ook problemen heeft gehad, zo kampte hij met een gok-verslaving en belandde hij in de gevangenis, is het verhaal van Catacombe niet zijn verhaal. "Als je een film zou maken, gebaseerd op mijn leven, zou het verhaal nog veel heftiger zijn. In mijn boek heb ik niet eens alles verteld. Eerst zorgen dat er een paar dingen verjaard zijn, hahahaha."

Oud-international vindt filmrol 'een eer'

Helder werd in eerste instantie vanwege zijn voetbalkennis gevraagd om mee te denken over hoe de sport in de film in beeld gebracht moest komen, maar werd uiteindelijk door regisseur Victor Ponten gevraagd voor een rol te auditeren.

"Als ze me hadden gevraagd: Glenn, je moet met een bezem zo staan, zou ik zeggen (hij neemt een pose aan, red. Het Parool): sta ik zo goed? Hahahaha! Maar ik kreeg een echte rol. Ja! Wat dacht je? Natuurlijk vond ik dat leuk. Een eer zelfs."