Monique van de Ven geëerd met speciaal Gouden Kalf

Eerder ging de ereprijs onder anderen naar scenarist Gerard Soeteman, producent Burny Bos, filmpubliciste Monique van Schendelen, actrice Willeke van Ammelrooy en acteurs Rutger Hauer en Jan Decleir.

Het bestuur van het Nederlands Film Festival (NFF) heeft Van de Ven "uitverkoren'' om haar omvangrijke bijdrage aan en haar belang voor de Nederlandse filmcultuur op nationaal en internationaal gebied.

"Monique is sinds het begin van haar carrière een echte bruggenbouwer in de sector. Ze wist moeiteloos van film naar tv te schakelen en heeft met de grootste Nederlandse filmmakers en acteurs gewerkt. Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden."

Van de Ven debuteerde in Turks Fruit in 1973. Ze won in 1985 een Gouden Kalf voor haar oeuvre en in 1990 voor beste actrice voor haar hoofdrol in Romeo. Verder was ze onder meer te zien in Amsterdamned en Dokter Deen.

Ze krijgt het beeld uitgereikt op donderdag 27 september tijdens de openingsavond van het NFF.