Yorick van Wageningen levert script over gedeprimeerd PvdA-raadslid in

"Net op de dag dat hij wordt beëdigd, valt er een dode Marokkaan uit de lucht. Natuurlijk gaat de serie over het raadsel rond die Marokkaan, maar ook over hoe een superlinkse familie zich redt in een Nederland waar populisme regeert", aldus Van Wageningen in een interview in Veronica Magazine.

Of, wanneer en waar de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

De 54-jarige Van Wageningen kondigde jaren geleden aan dat hij ging stoppen als acteur, maar is binnenkort nog in minstens drie nieuwe films te zien; een remake van Papillon, De Belofte van Pisa en The Fear of Good. Na deze films wil Van Wageningen echt voorgoed stoppen met acteren.

"Volgende maand begin ik in Nederland aan De Belofte van Pisa. Dat is de verfilming van het boek van Mano Bouzamour, die Norbert ter Hall gaat regisseren. Dat script is het beste dat ik in jaren heb gelezen, echt onvoorstelbaar mooi. En project twee wordt The Fear of God, een politiethriller van detectiveschrijver Simon de Waal. Daarin speel ik een rechercheur die in de geloofsgemeenschap van een klein dorp duikt om een gewetenloze moordenaar te kunnen pakken."

Van Wageningen is in de Verenigde Staten bij grotere filmprojecten betrokken geweest dan in Nederland. Hij speelde daar al samen met onder anderen Daniel Craig en Emilio Estevez.