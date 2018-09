Get Out-regisseur Jordan Peele denkt aan remake Candyman

Candyman is een van de bekendste boeken van schrijver Clive Barker. Het verhaal vertelt over de geest van een kunstenaar met een donkere huidskleur die eind negentiende eeuw werd afgeslacht omdat hij een meisje met een lichte huidskleur zwanger had gemaakt. Zijn hand werd afgehakt en hij werd doodgestoken door duizenden bijen.

Get Out ging over een tiener met een donkere huidskleur die voor het eerst op bezoek gaat bij zijn schoonouders met een lichte huidskleur. Vanaf het eerste moment voelt hij dat er iets mis is. De film kreeg vier Oscarnominaties, waarvan er eentje (beste scenario) werd verzilverd.

Peele produceerde ook BlacKkKlansman, de film van Spike Lee die momenteel in de Nederlandse bioscopen draait. De komedie vertelt het waargebeurde verhaal van een FBI-agent met een donkere huidskleur die in de jaren zeventig wist te infiltreren bij de Ku Klux Klan.