Game of Thrones wint meeste prijzen bij uitreiking Creative Arts Emmy's

Game of Thrones won in onder meer de categorieën beste muziek, beste kostuums in een sciencefiction- of fantasyserie en beste visuele effecten, schrijft Deadline.

The Assassination of Gianni Versace, een anthologieserie die om de moord op de modeontwerper draait, won vier prijzen, waaronder voor beste casting. Ook de series The Crown en The Handmaid's Tale vielen meerdere malen in de prijzen; de dramaseries namen ieder drie awards mee naar huis.

De Creative Arts Emmy's worden jaarlijks uitgereikt in de week voorafgaand aan de ceremonie voor de Emmy Awards. Die vinden dit jaar plaats op 17 september. Daarbij worden vooral prijzen uitgereikt voor werk achter de schermen, maar er zijn ook awards voor kleine categorieën als documentaireseries en specials.

Zondagavond vindt het tweede deel van de prijsuitreiking van de Creative Arts Emmy Awards plaats. Dan worden er awards uitgedeeld aan producties in onder meer het reality- en documentairegenre.