Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Hoewel het eerste seizoen van Iron Fist bekendstond als een van de slechtste Netflix-series ooit, was niet iedereen ontevreden over de Marvel-serie. Het tweede seizoen is dan ook een mooie kans om het tegendeel te bewijzen.

Ook het tweede seizoen van Atypical is nu te bekijken. Na een populair eerste seizoen zien we wederom hoe het de autistische Sam en zijn liefdesleven vergaat.

Vanaf deze week kijk je op Netflix het derde seizoen van Cable Girls. Voordat iedereen verslingerd raakte aan La casa de papel, was Cable Girls de eerste Netflix-original uit Spanje met internationaal succes. De serie volgt vier telefonistes uit Madrid die een revolutie teweegbrengen om te strijden voor onafhankelijkheid.

Ook van de animatieserie Stretch Armstrong and the Flex Fighters is een tweede seizoen verschenen. Jake Armstrong en zijn vrienden leren nog steeds om te gaan met hun plotse superkrachten, waarmee ze een behoorlijk ander leven leiden dan leeftijdsgenoten.

Vanaf deze week kun je ook elke week een nieuwe aflevering van de nieuwe serie A Taiwanese Tale of Two Cities kijken, waarvan er nu al twee online staan. Hierin ruilen een dokter uit Taipei en een ingenieur uit San Francisco van huis om hun leven een boost te geven.

Ook zijn er nieuwe afleveringen verschenen van Life, Better Call Saul, Mr. Sunshine, Explained, Meteor Garden en Shooter.

Films

Een grote naam tussen de nieuwe films is uiteraard Thor: Ragnarok. De dondergod Thor verliest zijn magische hamer op het moment dat zijn planeet Asgard vernietigd dreigt te worden.

Of kijk de film American Gangster waarin Denzel Washington en Russell Crowe recht tegenover elkaar komen te staan in een gewelddadig New York. Ook een aanrader: Miami Vice met Colin Farrell en Jamie Foxx als detectives in een actiefilm naar de populaire en gelijknamige misdaadserie.

Voor iedereen die na de Netflix-film To All The Boys I've Loved Before verliefd is geworden op acteur Noah Centineo, staat er een nieuwe must-see op Netflix. In Sierra Burgess Is a Loser leidt een verkeerd telefoonnummer ertoe dat een populaire jongen denkt dat hij met een knappe chearleader praat. In werkelijkheid is het gewoon... Sierra Burgess.

In Kidnap gaat Karla (Halle Berry) met haar zoon een dag naar het park, waar hij op klaarlichte dag ontvoerd wordt. Karla gaat tot het uiterste om haar zoon terug te krijgen. Ook tijdens de film Mulholland Drive zit je op het puntje van je stoel. Twee vrouwen gaan op een bizarre zoektocht naar de identiteit van een actrice met geheugenverlies.

En in de spannende film The Most Assassinated Woman in the World, wordt een actrice die beroemd is om haar talloze sterfscènes achtervolgd wordt door een mysterieuze stalker. Liever een oude bekende om je de stuipen op het lijf te jagen? Psycho II staat nu ook op Netflix.

In de actiefilm The Debt Collector gaat een sportschooleigenaar voor een extra zakcentje werken voor een onderwereldfiguur, met de nodige gevolgen. Ook actiefilm Mercury Rising met Bruce Willis als FBI-agent staat nu op Netflix, net als de biografische dramafilm Elizabeth, waarin Cate Blanchett de jonge koningin speelt.

Toch liever wat lichter vermaak? In de klassieker The Breakfast Club moeten een atleet, een nerd, een crimineel, een meisjes-meisje en een grapjas op zaterdag overblijven. Of duik alvast in de kerstsferen met Office Christmas Party, waarin een kerstborrel uitloopt op een hysterische bedoeling.

Ten slotte zet Netflix ter ere van de onlangs overleden acteer-legende Burt Reynolds zijn meesterwerk online. Smokey and the Bandit moet je absoluut gezien hebben.

