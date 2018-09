RZA maakt biografiefilm over overleden collegarapper Ol' Dirty Bastard

RZA, leider van Wu-Tang Clan, sprak al eerder over de mogelijke komst van de film maar heeft dit nu bevestigd, schrijft The Hollywood Reporter.

Bronnen melden aan de filmsite dat er momenteel wordt gezocht naar een regisseur die zich aan het project wil verbinden.

Ol' Dirty Bastard werd meerdere keren gearresteerd wegens onder meer drugsbezit en mishandeling, en bracht enige tijd door in de gevangenis. Ook ontsnapte hij uit een afkickkliniek nadat hij daar was opgenomen wegens zijn veelvuldig drugsgebruik.

De rapper was daarnaast ook druk bezig met zijn muziekcarrière. Een van zijn grootste hits is Ghetto Superstar, een samenwerking met Pras en Mya. Hij werd 35 jaar.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een overleden rapper het onderwerp wordt van een biografiefilm. In 2017 kwam All Eyez on Me uit, over het leven van Tupac Shakur.

