Wendy van Dijk hint op nieuw seizoen Moordvrouw

"Ik heb het zeker nog niet afgeschreven", zegt de 47-jarige presentatrice in gesprek met NU.nl. Of en wanneer opnames zouden beginnen, weet Van Dijk niet.

"Het is ook wel even rustig. Naast alle programma's die ik deed, was Moordvrouw wel een behoorlijk ding in de agenda. Dus volgens mij vonden we het allemaal niet zo erg dat we het even niet doen."

In juni liet RTL aan het AD weten dat er voorlopig geen nieuw seizoen zou komen van de serie. RTL wilde toen niet ingaan op de vraag of het volledig gedaan was met de serie.