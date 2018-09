Nog geen nieuwe categorie bij volgende Oscar-uitreikingen

"We hebben veel reacties gekregen op de introductie van een nieuwe award en we beseffen nu dat we er nog langer over willen discussiëren met onze leden", aldus Hudson in een verklaring van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

De Academy maakte begin augustus de komst van de nieuwe categorie bekend. Het idee erachter was dat grote kaskrakers daarmee meer kans zouden hebben op een Oscar. Het leverde de Academy uit alle hoeken van de filmbusiness, van journalisten tot acteurs, veel kritiek op. Velen noemden het een zwaktebod.

De organisatie wil daarnaast nog een aantal hervormingen doorvoeren, zoals het korter maken van de ceremonie. Minder belangrijke prijzen worden voortaan tijdens de reclame overhandigd. De Academy wil zo voorkomen dat het aantal kijkers nog verder terugvalt.

De eerstvolgende Oscar-editie is op 24 februari.