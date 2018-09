Juvat Westendorp speelt hoofdrol in bioscoopfilm van serie Nachtwacht

Westendorp speelt de magiër Gideon, die het nieuwe lid van de Nachtwacht moet worden, maakte Studio 100 donderdag bekend. Annemieke Verdoorn speelt de rol van president, de baas van de aarde en de onderwereld.

De 29-jarige Westendorp is bekend van onder meer zijn deelname aan So You Think You Can Dance en zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. In De Poort der Zielen heeft hij zijn eerste hoofdrol in een bioscoopfilm te pakken. Verdoorn werd bij het grote publiek bekend met haar rollen in Medisch Centrum West en Onderweg naar Morgen.

De Poort der Zielen gaat donderdag 9 december in première en is vanaf 19 december in alle Nederlandse bioscopen te zien.