Hollywood herinnert overleden acteur Burt Reynolds (82)

"Burt Reynolds was een van mijn helden. Hij was een voorloper", schrijft Schwarzenegger op Twitter. "Hij liet zien hoe je van atleet een topacteur wordt."

"Er zijn momenten in je leven die zo onuitwisbaar zijn dat ze nooit vervagen, ze blijven leven, zelfs veertig jaar later", zegt Sally Field, zijn tegenspeelster en oud-geliefde, in een verklaring.

"Rust zacht legende en vriend", twittert Walhberg met een foto van zichzelf en de overleden acteur in Boogie Nights.

'We zullen zijn grappige lach missen'

"Erg triest om te horen over het overlijden van Burt Reynolds. Hij was een groot acteur, een filantroop en een pionier van de coole snor. Bedankt, Burt. Je zal worden gemist", schrijft Steve Harvey.

"Hoe verdrietig ik met miljoenen Burt-fans vandaag ben", schrijft Dolly Parton. "Ik weet dat we altijd zijn grappige lach, die ondeugende twinkeling in zijn ogen en zijn gekke gevoel voor humor zullen missen."

Reynolds overleed donderdagochtend in Florida aan de gevolgen van een hartinfart. De acteur, bekend van rollen in films als Smokey and the Bandit en Boogie Nights, werd 82 jaar.