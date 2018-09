Voorlopig geen Oscar voor populairste film

De Academy, die jaarlijks de prijzen uitreikt, laat weten van plan te zijn een breed spectrum aan films te willen bekronen, maar dat het nog niet lukt de nieuwe categorie in 2019 al invulling te geven.

Het zou uitdagingen creëren voor films die al zijn uitgebracht, schrijft Variety.

"Er is een breed scala aan reacties gekomen op de introductie van een nieuwe categorie en we erkennen dat het nodig is met onze leden in gesprek te gaan, zegt Academy-baas Dawn Hudson.

Het plan is dus nog niet helemaal van de baan. De andere wijzigingen die de organisatie eerder dit jaar aankondigde, lijken vooralsnog wel doorgang te vinden. Zo moet de tv-show korter worden, door minder belangrijke prijzen tijdens de reclame uit te zenden. Over de invulling van de Oscar in de categorie populaire film was nog niet veel bekend.