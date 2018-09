Acteur Burt Reynolds op 82-jarige leeftijd overleden

Hij is donderdagochtend overleden in een ziekenhuis in Florida, meldt zijn manager aan het filmblad. Hij had de laatste jaren veel gezondheidsklachten. Zo onderging hij in 2010 een hartoperatie en lag hij in 2013 met griep op de intensive care.

De acteur is volgens Us Weekly in bijzijn van zijn familie overleden, nadat hij een hartinfarct had kregen.

Hij noemde Deliverance zijn beste film

Reynolds is bekend van films als Deliverance en Smokey and the Bandit. Hij werd in 1998 genomineerd voor een Oscar voor zijn bijrol in de film Boogie Nights. Hij won een Golden Globe voor die rol.

Ook won hij een Emmy Award voor zijn rol in de televisieserie Evening Shade. De acteur noemde Deliverance uit 1972 de beste film waar hij in heeft gespeeld.

Reynolds speelde in tal van actiefilms, waarvoor hij veelal zelf de stunts deed. Ook was hij in veel romantische komedies te zien, zoals Best Friends met Goldie Hawn.

Tussen 1978 en 1982 was hij elk jaar de bestbetaalde acteur van Hollywood.

'Kansen gemist op serieuze rollen'

Hij had in het begin van zijn carrière niet veel interesse om zich als acteur uit te dagen. "Ik was vooral geïnteresseerd in een leuke tijd hebben", schrijft hij in zijn biografie But Enough About Me.

"Daardoor heb ik veel kansen gemist om serieuze rollen te spelen. Tegen de tijd dat ik eindelijk wakker werd en het goed probeerde te doen, gaf niemand me meer een kans."