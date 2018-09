Actrice Gemma Arterton speelt zangeres Dusty Springfield in biografiefilm

Phyllis Nagy, die eerder een Oscarnominatie ontving voor haar schrijfwerk voor de film Carol, zal het scenario schrijven en de film ook regisseren. Het wordt haar regiedebuut, schrijft Variety donderdag.

De film speelt zich af in 1968 en gaat over hoe Springfield haar album Dusty in Memphis opnam, haar vijfde studioalbum dat in de muziekwereld geldt als een klassieker. Op deze plaat staat onder meer het nummer Son of a Preacher Man. De film belicht de muzikale invloeden die de zangeres opdeed en ook hoe zij zich gedroeg in de muziekbusiness. Springfield overleed in 1999.

"Ik ben al een fan van Dusty Springfield sinds ik een tiener was", zegt Arterton over haar deelname aan de film. "Ik bewonder haar schorre stem waarvoor ze geen enkele moeite hoeft te doen, de manier waarop ze haar emoties uitte via de muziek en hoe ze heeft geholpen om Motown naar Engeland te krijgen."

De Britse actrice, bekend uit onder meer Prince of Persia, noemt de zangeres "gul, scherp, levendig, verlegen, extrovert en een echte excentrieke Britse". "Ik kan echt niet wachten om haar te spelen."