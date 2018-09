Bankier van het Verzet gekozen als Nederlandse Oscar-inzending

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Walraven en Gijs van Hall die in de Tweede Wereldoorlog het verzet financierden. Het epos van regisseur Joram Lürsen heeft in de bioscopen bijna 400.000 bezoekers getrokken.

De film werd uit negen aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie die bestond uit afgevaardigden van verschillende Nederlandse filmbrancheverenigingen en -organisaties. Eind dit jaar wordt duidelijk of de film kans maakt op een Oscar-nominatie.

In december komt The Academy, de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen, met een shortlist in de categorie beste buitenlandse film. De nominaties in alle Oscar-categorieën worden op 22 januari bekendgemaakt, de awards worden op 24 februari voor de 91e keer uitgereikt.

Film genomineerd voor meerdere Gouden Kalveren

De film maakt ook kans op een Gouden Kalf in op een na alle categorieën voor fictiefilms. Het drama is in de race voor beste film, regisseur, scenario, acteur (Jacob Derwig), bijrol (Pierre Bokma), vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk), camera, montage, muziek, sounddesign en productiondesign.

Het is drie keer voorgekomen dat een Nederlandse film een Oscar wint. Dat gebeurde met De Aanslag in 1987, in 1996 met Antonia, en in 1998 ging ook Karakter er met de prijs vandoor.