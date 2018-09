Filmfestival Zürich eert Donald Sutherland met Lifetime Achievement Award

Tijdens het festival, dat van 27 september tot 7 oktober plaatsvindt, worden een aantal werken waarin Sutherland zijn opwachting maakt getoond. Zo zijn The Dirty Dozen, Kelly's Heroes, Klute en M*A*S*H in de Zwitserse stad te zien.

"Sutherland is niet alleen een icoon van Hollywood, maar van de hele wereld. In zijn films heeft hij zijn buitengewone voorkomen naar ontelbare iconische rollen vertaald", zeggen Nadja Schildknecht en Karl Spoerri van het Zürich Film Festival tegen Variety.

"Het werk van Sutherland omvat films die over het algemeen als klassiek worden beschouwd. We zijn extra blij dat we hem kunnen eren en enkele van zijn werken en geliefde rollen opnieuw kunnen vertonen."

In zijn carrière won Sutherland diverse prijzen voor zijn prestaties op het witte doek. Zo kreeg hij voor zijn bijrol in de televisiefilm Citizen uit 1995 zowel een Golden Globe als een Emmy Award. Voor zijn bijrol in Path to War won hij in 2003 een tweede Golden Globe.

In 2010 kreeg de acteur zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.