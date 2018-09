Hollywoodacteur Christopher Lawford overlijdt op 63-jarige leeftijd

Lawford was familie van de Amerikaanse president John F. Kennedy. Familielid Kerry Kennedy bevestigt het overlijden van de acteur op Twitter.

Het is niet bekendgemaakt waar Lawford aan overleden is. In de jaren leed hij aan een drugsverslaving, waar hij later in zijn leven met professionele hulp vanaf kwam.

Lawford laat drie kinderen achter, die hij kreeg met zijn toenmalige vrouw Jeannie Olsson. De twee scheidden in 2000.