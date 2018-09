Shahine El-Hamus speelt hoofdrol in boekverfilming De Belofte van Pisa

De achttienjarige El-Hamus was te zien in het derde seizoen van A'dam - E.V.A., waarin hij Mingus speelde.

De Belofte van Pisa is gebaseerd op het gelijknamige boek van Mano Bouzamour en gaat over de vijftienjarige Samir, die als enige leerling van Marokkaanse afkomst een vreemde eend in de bijt is op het Muzieklyceum Zuid in Amsterdam.

Het scenario van de film komt van Robert Alberdingk Thijm (Dunya & Desie). Rolf Koot (All Stars, Flikken Maastricht) produceert De Belofte van Pisa en de regie is in handen van Norbert ter Hall, die ook aan A'dam - E.V.A. werkte.

De opnamen gaan eind deze maand van start en de film verschijnt op 10 oktober 2019 in de bioscopen. De overige castleden worden binnenkort bekendgemaakt.