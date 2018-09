Henry Cavill speelt hoofdrol in Netflix-serie The Witcher

Het is zijn eerste rol in een serie sinds hij Charles Brandon speelde in The Tudors.

De Superman-acteur is volgens The Hollywood Reporter een fan van de reeks fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, waarop de serie is gebaseerd.

De 35-jarige Cavill speelt Geralt of Rivia, een monsterjager die probeert zijn plaats te vinden in een wereld waar mensen gekker dan monsters lijken te zijn.

Vier afleveringen van de serie worden geregisseerd door Alik Sakharov, die eerder regiewerk deed voor House of Cards en Game of Thrones. Verder nemen Alex Garcia Lopez (Luke Cage, Daredevil) en Charlotte Brandstrom (Outlander) elk twee afleveringen voor hun rekening.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer de serie op de streamingdienst te zien is.