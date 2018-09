Bankier van het Verzet en Cobain maken kans op Gouden Kalf

Bankier van het Verzet is tevens genomineerd voor de publieksprijs van het jaarlijkse prijzengala. De film met onder anderen Barry Atsma heeft een recordaantal nominaties op zak en maakt kans op in totaal elf Gouden Kalveren.

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Walraven en Gijs van Hall die in de Tweede Wereldoorlog het verzet financierden. Het epos van regisseur Joram Lürsen heeft in de bioscopen bijna 400.000 bezoekers getrokken.

De film maakt kans op een beeldje in op één na alle categorieën voor fictiefilm. Het drama is in de race voor beste film, regisseur, scenario, acteur (Jacob Derwig), bijrol (Pierre Bokma), vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk), camera, montage, muziek, sound design en production design.

Bokma is dit jaar voor de zesde maal genomineerd voor een Gouden Kalf. Hij is voor zover bekend de acteur die nu de meeste nominaties op zak heeft. Bokma won het beeldje al drie keer: voor Leedvermaak (1989), De belager (2000) en De Prooi (2013).

Ook kreeg hij samen met de cast van de film Cloaca een speciale juryprijs voor bijzondere verdiensten. De acteur moet het dit jaar opnemen tegen Wim Opbrouck (Cobain), Leopold Witte (Dorst) en Aus Greidanus sr. (Oude Liefde).

Ook andere beste film-genomineerden krijgen opvallend aantal nominaties

Er zijn twee andere films met een opvallend aantal nominaties, beide arthousetitels. In Blue, met Maria Kraakman als stewardess die door een bevalling op een vlucht met haar eigen verleden wordt geconfronteerd, kreeg zes nominaties. Onder anderen Kraakman maakt kans op een beeldje; het is de vierde maal dat zij genomineerd is voor een Kalf. De derde genomineerde voor beste actrice is Katja Herbers voor de romantische comedy Weg van jou.

Het goed ontvangen arthousedrama Cobain van regisseur Nanouk Leopold, over een tiener die zijn aan drugs verslaafde moeder wil helpen, maakt kans op vijf beeldjes. In de categorie beste acteur neemt Derwig het op tegen twee spelers uit het drama Broeders: Achmed Akkabi en Walid Benmbarek. De vierde genomineerde in deze categorie is Bruno Vanden Broecke; hij maakt kans op een beeldje voor zijn rol in de comedy Billy van Theo Maassen.

Grote afwezigen op de lijst met nominaties zijn onder meer de publiekshit Huisvrouwen bestaan niet (tevens genomineerd voor de publieksprijs) en het historische epos Redbad van regisseur Roel Reiné.

Luizenmoeder-actrice ook genomineerd voor Gouden Kalf

Ook De Luizenmoeder-actrice Ilse Warringa maakt kans op een Gouden Kalf, in de categorie beste actrice in een televisiedrama. Zij neemt het op tegen Olga Zuiderhoek (Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen) en Jouman Fattal (Zuidas).

In de categorie beste acteur in een televisiedrama maken Chiem Vreeken en Aleksej Ovsiannikov (Free Fight), Kees Hulst (Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen) en Yannick Jozefzoon (Tom Adelaar) kans.

Overleden filmmaker Van Luijn krijgt postuum nominatie

Filmmaker Wouter van Luijn, die in juli door geweld om het leven kwam tijdens een vakantie op Mallorca, is postuum genomineerd voor een Gouden Kalf. Hij maakt kans op de prijs voor zijn werk aan de verfilming van het boek Wij van Elvis Peeters.

Dat heeft de organisatie die de prijzen uitreikt dinsdag bekendgemaakt. Het is de tweede nominatie voor Van Luijn. Eerder maakte hij kans op een Kalf voor zijn werk aan het grimmige drama Wolf (2013).

Van Luijn werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli neergeslagen in een achterbuurt op het eiland Mallorca. Door de klappen die hij kreeg overleed Van Luijn later in het ziekenhuis op 34-jarige leeftijd.

De geliefde filmmaker heeft de montage van tientallen films op zijn naam staan, waaronder Brasserie Valentijn (2016) en Aanmodderfakker uit 2014, waarin acteur Gijs Naber de hoofdrol vertolkt.