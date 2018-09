Gestolen rode schoenen Judy Garland uit The Wizard of Oz terecht

Dinsdag wordt door de FBI bekendgemaakt wat er met het schoeisel gebeurd is, schrijft CNN.

"De grootste gebeurtenis uit de geschiedenis van ons museum was de diefstal van de schoenen", zei de medeoprichter van het Judy Garland Museum in 2015.

Sindsdien gingen er verschillende geruchten over de rode muiltjes. De waarde ervan werd geschat op een bedrag van 2 tot 3 miljoen dollar, waardoor ze lastig te verkopen zouden zijn op de zwarte markt.

"Degene die ze heeft, wordt hoe dan ook een keer gepakt", zei journalist Rhys Thomas in de documentaire The Slippers uit 2016.

Schoenen niet in kluis bewaard

Verzamelaar Michael Shaw leende de rode schoenen in 2005 uit aan het Judy Garland Museum vanwege het Wizard of Oz-festival. Hij sloeg het aanbod om ze elke nacht in een kluis te bewaren af, omdat hij niet wilde dat de schoenen dagelijks verplaatst zouden worden. Hem werd verzekerd dat de beveiliging van het museum in orde was, maar toch werden de schoenen gestolen.

Overigens droeg Garland in totaal niet één, maar naar verluidt vier paar schoenen in haar rol als Dorothy in The Wizard of Oz.