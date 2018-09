Arthousewereld wil dat filmfestival Venetië Netflix-films weert

Eerder dit jaar besloot de organisatie van het festival in Cannes films van Netflix niet mee te laten dingen naar de prijzen, waaronder de Gouden Palm voor de beste film.

Netflix besloot daarop Cannes links te laten liggen. In Venetië gaan dit jaar zes Netflix-films in première, waarbij Roma, The Ballad of Buster Scruggs, 22 July en On My Skin tot onvrede van de arthousewereld ook kans maken op filmprijzen.

Ook het Toronto International Film Festival, dat donderdag begint, gaat Netflix-producties niet uit de weg. TIFF heeft zeven films van de streamingservice geprogrammeerd. Eén daarvan, The Outlaw King, opent het festival zelfs.