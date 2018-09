Barry Atsma houdt van 'snelheid' bij maken Nederlandse series

"Bij buitenlandse series is er vaak meer geld, dus meer tijd", vertelt Atsma, die onder meer in Britse, Amerikaanse en Duitse series speelde, aan NU.nl.

"Ik heb laatst Tatort gedaan in Duitsland. Daar hadden ze een groot budget en eindeloos veel tijd. Toen werd ik best chagrijnig van het wachten", aldus de 45-jarige acteur. "Ik was net klaar met de opnamen van Klem 2 en daar gingen we met een lekker tempo te werk. Soms draaiden we op een dag vijf afleveringen door elkaar. Dat zou chaotisch kunnen zijn, maar iedereen is goed voorbereid en het geeft een ongelooflijke creatieve energie."

Atsma vindt niet dat het er op een buitenlandse set professioneler aan toegaat dan in Nederland, maar ziet wel de voordelen van een groter budget. "Je kunt dan wel mooie beelden maken, waardoor zo'n serie er fantastisch uitziet. Maar bij Klem merkte ik dat snelheid me heel erg ligt."

Personage van Atsma raakt steeds dieper in de problemen

De acteur speelt in Klem, waarvan het tweede seizoen donderdag van start gaat, de rol van de keurige belastingadviseur Hugo. "Het eerste seizoen is met een behoorlijke knal geëindigd", kijkt Atsma terug. "Hugo heeft zich nogal in de nesten gewerkt en in het tweede seizoen wordt dat allemaal nog erger. Verder wordt zijn dochter verliefd op een nare man."

Wat hij zou doen als die situatie zich bij een van zijn dochters (12 en 9 jaar oud) zou voordoen, weet de acteur niet. "Mijn dochters zijn nog niet zo oud dat ze echt verkering hebben, maar bij de oudste gaat dat er wel aan komen. In zo'n geval blijf je denk ik heel lang beleefd en hoop je dat de situatie zich vanzelf oplost."

Atsma kan zich herinneren dat hij op zijn zeventiende ook heel even verkering had met een 'fout' meisje. "Ik was er heilig van overtuigd dat we ons hele leven bij elkaar zouden blijven, maar mijn ouders waren niet zo blij met haar. Uiteindelijk was het na anderhalve week alweer uit. Ze paste ook echt niet bij mij."