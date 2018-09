Zesde Die Hard-film krijgt titel 'McClane'

John McClane (Bruce Willis) is de hoofdpersoon in de uiterst succesvolle filmreeks over een rechercheur die telkens als enige redding kan bieden in penibele gijzelingssituaties.

Het eerste deel uit 1988, gedraaid door de Nederlandse cameraman Jan de Bont, geldt als een van de beste actiefilms ooit gemaakt. Het laatste deel, dat uit kwam in 2013, werd echter zeer slecht ontvangen.

Het zesde deel, waarvoor het scenario bijna klaar is, speelt zich deels in het heden af en is deels een prequel, waarin de kijker een jonge John McClane leert kennen, vertelt de producent aan Empire. "We gaan ons meer dan ooit op het personage John McClane richten."

Willis zal een zeer prominent deel van het zesde deel uitmaken. "We kunnen ons geen Die Hard voorstellen zonder Bruce Willis."

Het is nog niet bekend wie de jonge McClane gaat spelen. De regisseur van Die Hard 6: McClane is Len Wiseman, die eerder ook deel 4, Live Free or Die Hard, maakte. De komende maanden moet de nieuwe film in productie worden genomen.