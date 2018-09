Emma Stone raakte flink gefrustreerd door rol in Birdman

De actrice werd gevraagd om in de twee weken rust die ze tijdens de opnames had van Amazing Spider-Man 2, een rol in Birdman te spelen. Hoewel ze het graag wilde, werd ze er van tevoren ook heel zenuwachtig van.

"En die zenuwen werden bevestigd: het was zo'n moeilijke rol, zo technisch en een enorme uitdaging. Ik dacht dat ik gek werd", aldus de 29-jarige actrice in gesprek met The Hollywood Reporter.

Op een avond besloot Stone uit frustratie alle kruidensigaretten op te roken die ze had gekregen. "Ik heb in één nacht al die sigaretten opgerookt, die niets anders voor je doen dan ervoor zorgen dat je een pijnlijke keel krijgt. Ik was daardoor zo boos op mezelf dat ik stond te vloeken en tieren. Alejandro (Inarritu, de regisseur, red.) keek me alleen maar aan en zei: 'Dit is het!'"

De actrice ontdekte op dat moment dat ze haar eigen woede kon gebruiken om haar personage neer te zetten. "Dat heeft echt iets voor mij veranderd. Dat ik niet bang hoef te zijn als ik iets van mezelf laat zien. Ik was toen 24 jaar. Nu ben ik 29 en leer nog steeds. Sinds die film heb ik nieuw plezier en uitdaging gevonden in acteren. Ik ben nu altijd op zoek naar dat moment van ultieme frustratie, omdat het mooi is om dat te laten zien."