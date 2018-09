Debra Messing toont andere kant in thriller Searching

De film gaat over een vader die probeert te achterhalen wat er is gebeurd wanneer zijn tienerdochter verdwijnt. Het verhaal wordt verteld door beelden op computers, smartphones en laptops.

"Het idee om het verhaal op deze manier te vertellen, dwong iedereen die meewerkte volledig uit zijn of haar comfortzone te stappen", vertelt Chaganty. "Als regisseur moest ik het project anders aanpakken dan normaal. Maar datzelfde gold voor de schrijvers, de mensen van de editing of de acteurs."

De regisseur zocht heel bewust ook acteurs die een prestatie neer konden zetten die mensen nog niet eerder van ze hadden gezien. Om die reden vroeg hij acteur John Cho, vooral bekend van zijn bijrollen in de American Pie-films en Star Trek, voor de hoofdrol.

In de rol van de doortastende rechercheur die de verdwijning van het meisje onderzoekt, castte Chaganty actrice Messing. "Het grote publiek kent haar vooral als comédienne", legt de regisseur uit. "We weten allemaal hoe goed haar timing en haar fysieke humor is. Ik wilde eens laten zien dat ze veel meer kan en dat ze ook uitstekend uit de voeten kan met een dramatische rol als deze."

Chaganty twijfelde lang of film kon boeien

De productie van Searching nam meer dan twee jaar in beslag. De montage was het meest arbeidsintensieve onderdeel van het proces.

"Ik heb best lang getwijfeld of het zou lukken om ons revolutionaire idee daadwerkelijk om te zetten in een speelfilm die twee uur kon boeien", bekent Chaganty nu. "Er waren zo veel hobbels en risico's die we moesten nemen. Maar toen de proloog af was, waarin we zien hoe de relatie tussen vader David en dochter Margot zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld, was ik ervan overtuigd dat het echt kon werken."

Regisseur wil niet worden gezien als 'wonderboy'

Zijn thriller werd na de wereldpremiere op het festival van Sundance lovend ontvangen. Searching won diverse prijzen en werd meteen aangekocht door distributeur Sony, die de film eind augustus uitbracht in de VS. Toch wil Chaganty ervoor waken nu te worden gezien als 'wonderboy'.

"Het voelt heel goed om te worden beloond na twee jaar heel hard werken. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle mensen met wie ik aan dit project heb gewerkt. Ik heb op geen enkele manier de illusie dat ik er nu al ben. Integendeel, ik ben pas net begonnen. Laat me nu maar eens gaan bewijzen dat ik ook een normále film tot een goed einde kan brengen."