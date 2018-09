General Hospital-actrice Susan Brown (86) overleden

Dat maakt de uitvoerend producent Frank Valentini bekend op Twitter. "Het is een heel verdrietige dag in Port Charles, nu de geweldige Susan Brown er niet meer is", waarmee hij doelt op de fictieve plaats waar General Hospital zich afspeelt.

Brown speelde in de serie de rol van dr. Gail Baldwin. De actrice voegde zich in 1977 bij de cast van de soap en speelde een vaste rol tot 1985. Tot 2004 was ze af en toe te zien in een gastrol. Ook vertolkte ze haar personage enkele keren in de spin-off Port Charles, die van 1997 tot 2000 werd uitgezonden.

Brown speelde ook rollen in onder meer Santa Barbara en Murder, She Wrote.