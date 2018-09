Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Jason Bateman (Arrested Development) speelt in Ozark een financieel adviseur die tot aan zijn nek in de problemen zit. Hij wast geld van een drugskartel wit, tot er door een foutje een groot bedrag verdwijnt. Hij duikt met zijn gezin onder in het natuurgebied The Ozarks, terwijl hij een manier zoekt om de druglords terug te betalen. Tegen wil en dank raakt hij al snel betrokken bij lokale gangsters.

Ozark was een van de beste Netflix-series van vorig jaar, en naar het spannende vervolg werd reikhalzend uitgekeken. Het tweede seizoen staat in zijn geheel op Netflix.

Na het succes van La casa de papel, brengt Netflix een nieuwe serie van de Spaanse zender Antena 3: La catedral del mar. Dit historisch drama is gebaseerd op de gelijknamige roman van Ildefonso Falcones.

In La catedral del mar probeert de horige Arnau Estanyol (Aitor Luna) een fatsoenlijk leven op te bouwen in het Barcelona van de veertiende eeuw. De lokale adel is absoluut niet gediend van ambitieuze nieuwkomers, en probeert Arnau het leven onmogelijk te maken. Zelfs de Spaanse Inquisitie wordt ingeschakeld om Estanyol het zwijgen op te leggen.

Films

De redneck-broers Jimmy en Clyde (Channing Tatum en Adam Driver) besluiten de lokale NASCAR-racebaan te beroven in Logan Lucky. Ze schakelen explosievenexpert Joe Bang (Daniel Craig) en zijn halfzachte familie in om een handje te helpen.

De remake van Carrie uit 2013 is minder goed dan het origineel uit 1976 met Sissy Spacek en Piper Laurie, die voor de film beiden een Oscar-nominatie verdienden. Voor Stephen King- en horrorfans is het desalniettemin een lekker tussendoortje.

Naast Logan Lucky en Carrie verscheen XXX: Return Of Xander Cage, waarin Vin Diesel als geheimagent de meest gevaarlijke stunts uitvoert. Een opvolger van deze populaire actiefilm is al in de maak. Kinderen en volwassenen kunnen prima uit de voeten met Cars 3.

Daarnaast verscheen een groot aantal Indiase films op Netflix. Actieliefhebbers checken Parmanu: The Story Of Pokhran, Mersal en Naam Shabana. (Muzikale) comedy arriveert in de vorm van Tamasha, Toilet - Ek Prem Katha en Qarib Qarib Singlle.

Documentaires

Waargebeurde misdaadverhalen zijn erg populair op Netflix. Liefhebbers zitten deze week gebakken met Inside The Criminal Mind. Deze vierdelige serie focust telkens op een andere vorm van misdaad, en niet zozeer op één crimineel. De serie toont de overeenkomsten en verschillen tussen topcriminelen, sekteleiders, ontvoerders en seriemoordenaars.

Nu de Eredivisie weer begonnen is, en de voetbalkoorts toeslaat, is de docuserie Becoming Champions interessant kijkvoer. De negendelige documentaireserie richt zich telkens op één legendarisch voetbalteam dat het wereldkampioenschap won. Van de eerste kampioen Uruguay, naar het legendarische Braziliaanse elftal onder Pelé tot Maradona en het Spanje van 2010.

Hoewel het nieuwe aanbod deze week relatief bescheiden was, komen er twee mooie nieuwe weken aan. Deze films en series verschijnen in de eerste helft van september; een deel staat sinds vandaag al online.