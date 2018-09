Recensieoverzicht: Bradley Cooper en Lady Gaga imponeren in Venetië

Variety - geeft geen sterren

"Cooper regisseerde de film zelf, naar een script dat hij schreef met Eric Roth en Will Fetters. Zeggen dat hij het goed heeft gedaan, zou hem tekortdoen. (...) Zijn versie van A Star Is Born is een geweldig emotioneel stuk, maar het is ook een film die je in elke stap laat geloven in het verhaal dat verteld wordt. (...) Gaga laat in een winnende en geweldig geregisseerde uitvoering nooit haar eigen sterrenstatus haar personage in de weg staan."

The Hollywood Reporter - geeft geen sterren

"Het trage tempo van een regisseur die zijn eerste film maakt, had wat omhoog gekund; de energie en charme van de sensationele start houden geen stand. Maar dit is een duurzaam verhaal over romantiek, bedwelmende roem en verpletterende tragedie, opnieuw verteld voor een nieuwe generatie."

Time Magazine - geeft geen sterren

"Als je zoekt naar vergelijkingen met haar voorgangers Janet Gaynor, Judy Garland of Barbra Streisand en andere A Star Is Born-sterren, ga je Gaga daar niet in terugvinden. Ze lijkt meer op Liza Minnelli, die haar moeders (Judy Garland, red.) kwetsbaarheid laat weerklinken, maar met moed."

The Wrap - geeft geen sterren

"Cooper en Gaga zijn geweldig samen. Dit verhaal leeft en sterft in de centrale relatie en de vonk tussen hen. Deze twee hebben een gigantische vonk."

The Guardian - 5 sterren

"Cooper is misschien mooier dan Gaga, maar zij is degene die je aandacht trekt. Dat scherpe, vragende, hypnotiserende gezicht - een onbuigzaam gezicht, heel anders dan hertenogen van Streisand of Garland. (...) Ondertussen zorgt Cooper, met een vaak saai en niet spannend personage, ervoor dat juist die conservatieve spanning werkt op het witte doek."

