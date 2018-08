Na culthit Buying the band opnieuw documentaire Wild Romance op komst

Dat maakte drummer Jan 't Hoen donderdagochtend bekend in het ochtendprogramma van Giel Beelen op Radio Veronica.

"Het is natuurlijk heel makkelijk nu om een documentaire te maken waar we zelf de regie over hebben. Bij de vorige hadden we dat absoluut niet. We kunnen er uren over praten wat er niet in zat en wat er wel gefilmd is, wat heel mooi is. Er hebben zich wat partijen gemeld en we beginnen eigenlijk met het verzamelen van materiaal", aldus 't Hoen.

In de vorige documentaire, Buying the band, volgde regisseur Wild Romance een jaar. Omdat niemand de documentaire wilde uitbrengen, bood de VPRO aan de documentaire op muziekplatform 3 voor 12 te plaatsen. Daarop werd het een culthit.

In februari van dit jaar werd de documentaire offline gehaald na klachten van de Duitse zangeres Nina Hagen, omdat er een mislukte studiosessie in Amsterdam in de film te zien was. In maart werd de documentaire zonder de gewraakte beelden weer online gezet op VPRO-website 3 voor 12.