Ed Sheeran speelt in nieuwe film Danny Boyle

Eerder deze week liet Sheeran in een interview nog weten graag weer in een film te willen spelen. Op dat moment wist hij al dat hij een rol zou krijgen in de film van Boyle, want de opnames zijn al afgerond.

De zanger noemt dit zijn eerste echte filmrol, ook al speelde hij al eens mee in Game of Thrones en speelde hij zichzelf in Bridget Jones Diary's. "Dat was anders. Daar moest ik een dag naar de set komen en toen was het klaar. Nu heb ik dagen van twaalf uur gemaakt, zoals iedere acteur."

Hoewel Sheeran blij is met zijn rol, was het opnemen wel zwaar, vertelt hij in gesprek met Sky News. Dat gebeurde namelijk tijdens zijn tournee. "Na vier dagen vol met optredens moest ik nog drie lange dagen maken op de set. Gelukkig speelde ik mezelf en kon ik niet zoveel fout doen."

De film gaat over een singer-songwriter die als enige ter wereld The Beatles nog kent. Verder is iedereen de Engelse band vergeten. Hij gebruikt dit in zijn voordeel en wordt zo meegevraagd door Sheeran op zijn tournee.