Hackersserie Mr. Robot stopt na vierde seizoen

De laatste aflevering van de serie is te zien in 2019. Volgens bronnen zal het laatste seizoen uitgebreider worden dan de voorgaande seizoenen met in totaal twaalf afleveringen, schrijft The Hollywood Reporter.

In eerste instantie zou het vierde seizoen van de serie uit acht afleveringen bestaan. De reeks gaat over een jonge computerprogrammeur die moeite heeft met het leggen van contacten, maar via een hackgemeenschap alsnog in contact komt met andere mensen. Hij wordt ontdekt door Mr. Robot, een mysterieuze anarchist die grootse plannen met hem heeft.

"Toen ik voor het eerst de wereld van Mr. Robot creëerde, dacht ik dat het een nichetelevisieserie zou worden met een kleine cultstatus. In de afgelopen drie jaar is het zo veel meer geworden", aldus regisseur Sam Esmail.

"Vanaf de eerste dag werk ik toe naar één conclusie - en bij het aanbreken van het komende seizoen van Mr. Robot heb ik besloten dat die conclusie hier eindelijk is."

De regisseur bedankt de fans van de show voor het kijken. "Ik kan niet wachten om dit spannende laatste seizoen met jullie te delen."