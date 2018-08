Spike Lee noemt misdaadfilm BlacKkKlansman 'urgent'

"Jordan Peele belde me en deed een pitch in zes woorden: 'Zwarte man infiltreert in Ku Klux Klan'", vertelt Lee, die eerder Malcolm X en Do The Right Thing maakte, aan NU.nl.

"Ik vroeg hem of het een waargebeurd verhaal was, en dat was het", aldus de regisseur. "Toen was het beklonken."

De film is gebaseerd op Stallworths boek Black Klansman uit 2014. "Ik heb het boek in één dag uitgelezen", aldus Lee, die in zijn vorige werk het thema racisme ook niet uit de weg ging. "Vervolgens kreeg ik het script van Peele en toen gingen we aan de slag. Deze film is erg urgent."

In BlacKkKlansman wordt niet alleen aandacht besteed aan de situatie in de Verenigde Staten van de jaren zeventig, maar ook aan de actualiteit. Zo zijn er beelden te zien van het geweld in Charlottesville van vorig jaar, waarbij demonstraties van extreemrechtse groeperingen en tegendemonstranten compleet uit de hand liepen, en de reactie van president Donald Trump daarop.

"Als filmmaker hoop ik dat mijn publiek reageert op mijn werk", zegt de 61-jarige Lee over het doel van zijn film. "En om wat specifieker te zijn: ik hoop dat de inwoners van de Verenigde Staten worden gemotiveerd om zich te registreren voor de tussentijdse verkiezingen (waarin congresleden worden gekozen, red.) in november."

John David Washington hoopt op meer inclusiviteit

De hoofdrol in de film wordt gespeeld door John David Washington, de zoon van acteur Denzel Washington. In BlacKkKlansman speelt hij de eerste zwarte politieagent van een korps in Colorado die zich samen met zijn blanke collega (Adam Driver) voordoet als racist. De twee spelen samen de rol van Ron Stallworth: de een (Washington) aan de telefoon en de ander (Driver) bij echte ontmoetingen met de Ku Klux Klan.

De 34-jarige John David had in 1992 een klein rolletje in Spike Lee's film Malcolm X, waarin ook zijn vader te zien was, maar had niet gedacht dat hij ooit weer met Lee zou werken.

"Ik hoopte het wel, maar ik dacht niet dat het ooit ging gebeuren", aldus Washington. "Dus toen hij me belde, kon ik het bijna niet geloven. Herinneringen uit mijn jeugd kwamen weer terug: 'Ik heb eerder met hem gewerkt, dus ik zou moeten weten wat ik nu moet doen'. Dat soort gedachten gingen door mijn hoofd. Het was een droom die uitkwam."

Net als Spike Lee hoopt Washington dat de film, die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien is, iets teweegbrengt. "Ik hoop dat er meer inclusiviteit komt en dat er een gesprek op gang komt. Ik hoop dat mensen gaan samenwerken, net zoals de agenten in het verhaal deden. Ik hoop ook dat mensen uit de hele wereld luisteren naar de hatelijke woorden die destijds werden gebruikt, maar die nu nog steeds worden gebruikt."