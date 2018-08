'Alec Baldwin speelt vader van Batman in Joker-film'

Volgens filmsite Deadline speelt de 30 Rock-acteur Thomas Wayne, een gerespecteerd arts en filantroop in Gotham City, de fictieve plaats waar het bekende stripverhaal zich afspeelt.

De film gaat over de geschiedenis van The Joker, en hoe de filmschurk is geworden wie hij is. Joaquin Phoenix kruipt daarvoor in de huid van de slechterik met zijn maniakale lach. Andere rollen zijn voor onder anderen Robert De Niro, Frances Conroy en Marc Maron.

De ouders van Batman spelen altijd een cruciale rol in het verhaal over de superheld. Als Bruce Wayne nog jong is , worden zijn ouders voor zijn ogen vermoord, wat er uiteindelijk toe leidt dat Bruce zich het alter-ego Batman aanmeet om voor het goede te strijden.

In de strips en vroegere films rond de vleermuisman is ene Joe Chill de dader van de moord op Thomas en Martha Wayne. De film uit 1989 vertelde een eigen versie van dit verhaal, waar de Joker achter deze moord zat

De nog titelloze film, geregisseerd door The Hangover-regisseur Todd Phillips, moet in het najaar van 2019 uitkomen. De opnames gaan volgende maand van start.