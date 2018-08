Horrorserie met Michiel Huisman vanaf oktober te zien op Netflix

Huisman speelt de rol van Steven Crane, een schrijver van boeken over bovennatuurlijke zaken. Een van zijn boeken gaat over de tijd die zijn familie in het beruchte huis doorbracht.

De serie is gebaseerd op het horrorboek van Shirley Jackson met dezelfde naam uit 1959. Het verhaal gaat over een groep broers en zussen die als kinderen opgroeiden in een huis dat later het beroemdste spookhuis van het land werd.

De 37-jarige Huisman was eerder onder meer te zien in de films The Age of Adaline en The Invitation en de series Treme en Orphan Black. Verder heeft hij een rol in Game of Thrones.