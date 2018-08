John Goodman 'depressief' na besluit ABC om Roseanne te annuleren

"Ik dacht: oké, het is de showbusiness, het hoort erbij en ik maak me er niet druk over", vertelt de acteur in gesprek met The Times toen hij hoorde dat de serie geen tweede seizoen kreeg.

"Maar daarna ging ik door een periode - het duurde ongeveer een maand - waarin ik me heel depressief voelde. Ik ben sowieso depressief, dus elk excuus dat ik kan gebruiken om me slechter te voelen, gebruik ik. Maar het had veel invloed op me, meer dan ik zou willen toegeven."

Spin-off van Roseanne verschijnt in oktober

De sitcom Roseanne keerde in maart terug, nadat de serie eerder van 1988 tot 1997 te zien was. Meer dan 21 miljoen Amerikanen keken naar de doorstart van de comedyserie. De voltallige cast keerde terug voor de nieuwe afleveringen, onder wie Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky). De serie is vanaf oktober te zien.

Een tweede seizoen werd al snel bevestigd, maar kort daarna dus geannuleerd. ABC besloot dit na de omstreden tweet waarin Barr een racistische opmerking maakte over Valerie Jarrett, de voormalig adviseur van Barack Obama. Goodman vond dit besluit "verrassend". Waarom hij zich verbaasd voelde wil Goodman niet specificeren, maar wel zegt hij dat hij "met zekerheid kan zeggen dat Barr geen racist is".

In juni werd bekend dat er wel een spin-off verschijnt van Roseanne getiteld The Connors, waarin deze acteurs allen te zien zijn. Wat er gaat gebeuren met zijn personage, weet Goodman nog niet. "Ik denk dat hij aan het wegkwijnen is en verdrietig is, omdat zijn vrouw is overleden."