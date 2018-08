'Emma Watson vervangt Emma Stone in remake Little Women'

Bronnen melden aan Variety dat het nog niet bekend is welke rol de 28-jarige Watson precies gaat spelen.

Het zal in elk geval een van de vier zussen zijn die de hoofdrollen vormen in het verhaal dat zich afspeelt tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in de negentiende eeuw. Het is de bedoeling dat de productie van de film in september van start gaat.

Eerder werden de namen van acteurs Meryl Streep, Laura Dern, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet en Florence Pugh al bevestigd. Onderhandelingen met Stone werden niet afgerond, omdat zij te druk is met de promotietour van haar aankomende film The Favourite.

Het zou niet de eerste keer zijn dat beide actrices worden gecast voor dezelfde rol. Eerder was Stone de vervangende keuze van Watson in La La Land, toen de Harry Potter-actrice haar klus niet kon combineren met de opnames van Beauty and the Beast. Stone werd voor haar acteerprestaties in de musicalfilm beloond met een Oscar voor beste actrice.

Little Women werd drie keer eerder verfilmd

Greta Gerwig zal Little Women regisseren. Zij was bij de afgelopen editie van de Oscar genomineerd voor de beste regie met de film Lady Bird, waarin ook Ronan en Chamalet te zien waren.

De remake van Little Women werd al in 2016 aangekondigd. Na het succes van Lady Bird zijn Gerwig en productiemaatschappij Sony overeengekomen dat Gerwig Little Women zal regisseren.

Het boek van Louisa May Alcott uit 1869 werd in 1918 voor het eerst verfilmd. In 1933 kwam een nieuwe verfilming uit, met Katherine Hepburn in een van de hoofdrollen. Susan Sarandon en Winona Ryder speelden de hoofdrollen in de versie die in 1994 uitkwam.