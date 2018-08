Actrice Gaite Jansen mist in Amerika soms Nederlandse nuchterheid

"In Nederland moet je niet te ver met je hoofd boven het maaiveld uitsteken, die mentaliteit vind ik soms wel jammer. Maar de VS is wel héél erg het tegenovergestelde. Dan mis ik toch die nuchterheid. Daar twijfel ik soms of ik met een barbiepop of met een echt mens praat", zegt de 26-jarige Jansen in gesprek met AD.

De Hollands Hoop-actrice laat weten niet zo nodig bekend te hoeven worden. "Het lijkt me zo'n gedoe. Niet meer gewoon naar de supermarkt kunnen, dat is toch vreselijk? Maar ik leef ook niet onder een steen hoor. Als ik trots ben op een rol, wil ik ook dat zo veel mogelijk mensen het zien."

Jansen vliegt voor haar werk de hele wereld over, en verblijft momenteel in Toronto, Canada. "Nu heb ik nog die vrijheid om te doen wat ik wil. Als ik een gezin van twaalf kinderen moet onderhouden - als het me gegeven is, lijkt me echt superleuk - dan kan dat niet meer. Ik wil heel graag gebruikmaken van het feit dat ik nog werkelijk álle kanten op kan."

Vanaf zondag is Jansen te zien in de KRO-NCRV serie Ik weet wie je bent op NPO 3.