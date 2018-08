Famke Janssen bemachtigt rol in Netflix-serie over Central Park Five

De verkrachtingszaak hield New York en heel de Verenigde Staten bezig in de periode eind jaren tachtig, begin jaren negentig. De serie volgt de vijf tieners uit Harlem vanaf het moment dat ze in het voorjaar van 1989 voor het eerst werden ondervraagd over het incident.

Op de avond van 19 april 1989 werd een 29-jarige blanke vrouw tijdens het joggen aangevallen, aangerand en op gruwelijke wijze verkracht. Twaalf dagen lag de vrouw in coma. De vijf donkere jongens werden daarvoor veroordeeld uitsluitend op basis van volgens hen afgedwongen en valse beschuldigingen. In 2014 werden de vijf pas vrijgesproken.

De 53-jarige Janssen gaat de rol van Nancy Ryan spelen, de aanklager die het heropende onderzoek leidde. In de serie, geregisseerd door Ava DuVernay, vertolken Chris Chalk, Joshua Jackson, Adepero Oduye, Jharrel Jerome en Jovan Adepo belangrijke rollen.

Comingsoon.net meldt dat het filmen van de serie deze week is begonnen in New York. De bedoeling van Netflix is om de miniserie in 2019 op het platform aan te bieden.